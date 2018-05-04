Правительство РФ после инаугурации Путина ушло в отставку

16:15 | 7.05.2018

Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента. Соответствующее распоряжение подписал премьер Медведев, сообщила пресс-служба кабмина. Отставка правительства предусмотрена ст. 116 Конституции.



Теперь Путин в двухнедельный срок должен внести кандидатуру нового премьера в Государственную думу. До формирования нового состава кабинета прежнее правительство действует по поручению президента, передает РБК.