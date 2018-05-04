Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ

16:06 | 7.05.2018

В Большом Кремлёвском дворце прошла инаугурация президента России Владимира Путина. На мероприятии присутствовали более пяти тысяч человек. Путин принёс присягу на Конституции и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок, передает russian.rt.com.



Как отмечает iz.ru, Путин впервые использовал на инаугурации новый российский лимузин серии «Кортеж», автомобиль проехал к Большому Кремлевскому дворцу мимо Царь-колокола.



Голосование на выборах президента состоялось 18 марта. Действующий глава государства Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.