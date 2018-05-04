В Китае арестовали женщину, усыновившую 118 детей

13:52 | 7.05.2018

Власти города Уань провинции Хэбэй отправили под арест по подозрению в совершении уголовных преступлений Ли Лицзюнь, которая прославилась на всю страну усыновлением 118 детей. Об этом сообщает Global Times. Власти инкриминируют ей совершение ряда уголовных преступлений, в том числе шантаж и нарушение общественного порядка.



Также было решено закрыть частный детский дом в Уани. Проживавших там 74 детей отправили на медобследование в больницу. Кроме того, будут заморожены счета женщины на $3,1 млн, находящиеся в банке в Шанхае.



Как напоминает rg.ru, Ли Лицзюнь начала усыновлять детей в 1996 году и основала частный приют «Деревня любви» в 2007 году. Деятельность женщины, которая называла себя миллионером, активно освещалась в СМИ, благодаря чему она прославилась на всю страну.