В США на аукционе за $28 тысяч продали статую обнажённого Дональда Трампа

12:09 | 4.05.2018

Аукционный дом Julien's Auctions продал на торгах в Лос-Анджелесе статую голого американского президента Дональда Трампа за $28 тыс. Об этом сообщает The New York Post. Отмечается, что статую приобрел ведущий передачи о привидениях Зак Бэганс, который планирует перевезти ее в свой музей паранормальных явлений в Лас-Вегасе.



Это единственная уцелевшая статуя Трампа из тех, что неправительственная организация «Индеклайн» установила в ряде городов США в 2016 году. Остальные были повреждены или демонтированы. Трамп изображён с ярко-оранжевой кожей, большим животом и непропорциональными частями тела, передает «Эхо Москвы».