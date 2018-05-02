Константин Хабенский представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке свой фильм «Собибор»

11:38 | 4.05.2018

Актёр Константин Хабенский представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке свой режиссёрский дебют — фильм «Собибор» о восстании в нацистском лагере.



Картину пришли посмотреть ветераны войны, высокопоставленные дипломаты из иностранных миссий при Организации - постпреды Китая, Узбекистана, Туниса, зампостпреды Белоруссии и Израиля, сотрудники секретариата ООН, российской миссии при Организации, ученики и учителя российской школы при Постпредстве и журналисты, отмечает «Интерфакс».



Фильм основан на реальных событиях. В октябре 1943 года советскому офицеру Александру Печерскому, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере Собибор в Польше, удалось организовать успешное восстание заключенных. Тогда бежали свыше 300 узников, напоминает iz.ru.