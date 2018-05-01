Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, фотографировавшего его жену

14:56 | 3.05.2018

Глава КНДР Ким Чен Ын оттолкнул фотографа, который пытался сделать снимок его жены Ли Соль Чу и супруги южнокорейского президента Ким Чжон Сук, и преградил им путь. Ролик появился на YouTube, передает life.ru.



Корреспондент перекрыл дорогу первым леди двух Корей, чтобы сделать фото, но в этот момент Ким Чен Ын рукой толкнул его в плечо, чтобы не мешал проходу женщин.



По информации Fox News, инцидент произошел в «Доме мира» демилитаризованной зоны, где проходила встреча двух корейских лидеров.