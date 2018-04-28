Компания Tesla отчиталась о рекордных квартальных убытках

12:16 | 3.05.2018

Производитель электромобилей Tesla по итогам первого квартала 2018 года понес рекордные убытки. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Чистый убыток американского производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. в январе — марте увеличился до $709,6 млн, или $4,19 в расчете на акцию, по сравнению с $330,3 млн, или $2,04 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Скорректированный убыток (без учета разовых доходов и расходов) составил $568 млн, или $3,35 на акцию, против $215 млн, или $1,33 на акцию, годом ранее.



По данным Reuters, полученный в январе — марте 2018 года убыток стал наибольшим квартальным убытком в истории Tesla.



Tesla рассчитывает выйти на безубыточность в III и IV кварталах. Для этого компании необходимо нарастить к лету выпуск электрокаров Model 3 до 5000 в неделю с сегодняшних 2270. Ранее Илон Маск подчеркивал, что текущий год станет для компании более удачным и она станет прибыльной, отмечают «Ведомости».