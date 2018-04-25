ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

17:01 | 27.04.2018

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Отмечается, что ослабление рубля на фоне геополитической напряжённости станет фактором более быстрого приближения темпов роста потребительских цен к 4%, однако это не создаёт рисков превышения цели по инфляции.