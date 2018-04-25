По данным СМИ, в 2019 году все россияне получат единый идентификатор

16:43 | 27.04.2018

В следующем году в России появится сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Центробанку, Минкомсвязи и Минфину.



Со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы, рассказали источники. Новшество будет разработано в рамках «Основных направлений развития финансовых технологий на 2018–2020 годы».