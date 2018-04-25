Американские ученые обнаружили неожиданное свойство пищевой соды

12:46 | 27.04.2018

Ученые Медицинского колледжа Джорджии выяснили, что употребление пищевой соды значительно уменьшает воспаление при таких аутоиммунных заболеваниях, как ревматоидный артрит. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Сода может стимулировать работу селезенки и выработку большего количества желудочной кислоты, что окажет терапевтическое воздействие при воспалительной болезни, пояснили исследователи.



Исследователи предположили также, что употребление соды способно снизить нагрузку на селезенку. Кроме того, сода хорошо влияет на почки.