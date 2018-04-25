IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса» и «Одноклассников» попали в реестр запрещенных

12:20 | 27.04.2018

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор внес в реестр запрещенных IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников». Через два часа ведомство дало новую выгрузку, в которой они помечены как разблокированные, передает РБК.



Как напоминает РИА «Новости», ранее Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России по решению Таганского суда Москвы из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Для обхода блокировки Telegram задействовал хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать использованные мессенджером IP-адреса этих компаний. В результате ряд сторонних ресурсов столкнулся с неполадками в работе в России.