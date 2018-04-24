ВВС США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

14:15 | 26.04.2018

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первый в текущем году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Сообщается, что запуск произошел с военной базы Ванденберг утром 25 апреля. Отмечается, что ракету запустили без предупреждения гражданских лиц, которые живут неподалеку от военного объекта. У запущенной ракеты не было боевой части. Испытания признали состоявшимися, головная часть ракеты попала в намеченную цель, передает РИА «Новости».