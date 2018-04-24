Более 230 человек эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара

11:16 | 26.04.2018

Более 230 человек эвакуировано из-за пожара в родильном доме в Кировском районе Уфы сегодня ночью, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии.



Сообщение о возгорании в Республиканской клинической больнице имени Куватова поступило на пульт МЧС в 2:35 по местному времени. По прибытии на место ЧП спасателями было установлено, что горит пост дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже здания. В целях безопасности из здания эвакуировали 238 человек, в том числе 56 детей. Всех эвакуированных разместили в соседних корпусах больницы и близлежащих роддомах.



Спустя час, в 3:28, пожар был потушен. В региональном МЧС отметили, что автоматическая пожарная сигнализация сработала, пожарные подразделения прибыли вовремя, поэтому в результате ЧП никто не пострадал.



В настоящее время дознавателями МЧС и специалистами пожарной лаборатории выясняются причины случившегося.



Фото: medsestrarb.ru