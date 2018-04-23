В Ереване возобновились акции протеста против действующей власти

13:23 | 25.04.2018

В Ереване в среду утром по призыву лидера оппозиционного движения Никола Пашиняна возобновились акции протеста против действующей власти.



Как сообщает «Интерфакс», люди вновь стали перекрывать главные дороги города, создавая пробки. В среду утром должны были состояться переговоры Пашиняна и и.о. премьера Карена Карапетяна, однако они были отменены.



Как отмечает «Эхо Москвы», лидер протестного движения Никол Пашинян требует сменить премьера страны на «кандидата от народа» и сформировать временное правительство. Лидер оппозиции считает недопустимым проведение внеочередных парламентских выборов в ситуации, когда обязанности главы кабинета министров исполняет Карен Карапетян — представитель Республиканской партии Армении. Её лидер — как раз ушедший в отставку Саргсян.