Китаянка потеряла сознание после того, как на нее с «неба» упала собака

16:44 | 24.04.2018

Жительница Китая потеряла сознание и попала в больницу после того, как на нее неожиданно упала собака. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.



На записи видно, что в момент ЧП женщина находилась около подъезда жилого дома. После удара, который пришёлся китаянке в голову, она потеряла сознание, а животное убежало. На данный момент пострадавшая находится в больнице. У неё диагностировали сотрясение мозга и травму шеи, передает life.ru. Полиция разыскивает владельца собаки, чтобы узнать детали происшествия, а также привлечь его к административной ответственности.