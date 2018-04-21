Константинопольский патриархат рассмотрел просьбу Порошенко об отдельной церкви

12:51 | 23.04.2018

В Константинопольском патриархате рассмотрели просьбу президента Украины Петра Порошенко об отдельной церкви и заявили, что изучат этот запрос вместе с другими православными церквями, передает РИА «Новости».



Как напоминает lenta.ru, 19 апреля Порошенко попросил поддержать его обращение к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви на Украине. «Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры... И уже потом мы поделились им с тем Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил тогда он.