По данным СКР, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек

16:16 | 20.04.2018

Следствие определило окончательное число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово — 60 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — заявила Петренко.



На данный момент следователи получили заключения всех генетических экспертиз, все погибшие опознаны. Выданы разрешения на захоронение 37 человек, их похороны пройдут в Кузбассе с 21 по 23 апреля, передает РИА «Новости».