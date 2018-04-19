РФ представит доказательства, что сирийским ПВО удалось сбить часть ракет коалиции

14:07 | 20.04.2018

Российская сторона вскоре представит доказательства того, что сирийским ПВО удалось сбить большую часть ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по объектам в САР.



«У Генерального штаба есть четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. Есть статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать», — отметил глава МИД России Лавров, которого цитирует РИА «Новости».



Напомним, США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.