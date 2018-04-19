Центральный банк Турции вывел весь золотой запас страны из США

14:00 | 20.04.2018

Центральный банк Турции вернул свой золотой запас, ранее находившийся в Федеральной резервной системе США. Об этом со ссылкой на турецкие СМИ 19 апреля сообщает азербайджанское информагентство Trend.



В американском Федеральном резерве хранилось около 28,7 тонны драгметалла. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии, передает lenta.ru.



Общий золотой запас Турции оценивается в 564,6 тонны золота, что эквивалентно 20 миллиардам долларов.