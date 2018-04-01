Евросоюз может поддержать США в торговой войне против Китая

14:33 | 19.04.2018

Евросоюз готов поддержать США в торговой войне против Китая, если Вашингтон гарантирует, что европейские страны не попадут под действие американских тарифов на сталь и алюминий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



По словам собеседников издания, эту инициативу можно сравнить с «упрощенной версией Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства» — торгового соглашения США и ЕС, переговоры о котором велись еще при бывшем американском президенте Бараке Обаме, но не были завершены.



По информации The Wall Street Journal, данное соглашение удовлетворит главное требование Вашингтона о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при поставках на европейский рынок. Взамен Евросоюз собирается просить доступа европейских компаний к госзаказам США.