Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

14:03 | 19.04.2018

Журнал Forbes опубликовал список двухсот богатейших российских бизнесменов. Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $19 100 млн. На втором месте - председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов, заработавший $18700 млн. Тройку богатейших бизнесменов страны замыкает прошлогодний лидер рейтинга, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в $18000 млн (за год потерял $400 млн), передает «Интерфакс».



Как сообщает russian.rt.com, также в десятку вошли президент НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($16,4 млрд), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко ($16 млрд), президент «Интеррос» Владимир Потанин ($15,9 млрд), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд) председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основатель USM Holdings Алишер Усманов ($12,5 млрд).