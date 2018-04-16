Россия и мир
13:53 | 18.04.2018
Туристы из РФ с 1 мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань
По словам губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, которые ранее приводило агентство Синьхуа, Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. По итогам 2017 года, Хайнань посетили 284 тысячи россиян, передает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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