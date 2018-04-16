Туристы из РФ с 1 мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань

13:53 | 18.04.2018

Государственное миграционное управление Китая опубликовало заявление, в котором говорится, что граждане России и ещё 58 стран с 1 мая смогут без виз посещать китайский остров Хайнань, передает russian.rt.com. Согласно докладу ведомства, безвизовый въезд будет касаться туристических групп и отдельно путешествующих туристов, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.



По словам губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, которые ранее приводило агентство Синьхуа, Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. По итогам 2017 года, Хайнань посетили 284 тысячи россиян, передает РИА «Новости».