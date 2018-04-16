Израиль предупреждал США об атаке сирийской авиабазы Т-4 в провинции Хомс

12:11 | 18.04.2018

Израиль предупредил США об авиаударе, нанесенном 9 апреля по сирийской авиабазе Т-4 в провинции Хомс, сообщают американские СМИ со ссылкой на сотрудников разведки.



По сведениям The Wall Street Journal, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал нанести удар по базе после того, как провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Целью удара, произведенного 9 апреля, стала иранская система ПВО новейшей разработки, недавно привезенная на базу. В результате система была уничтожена до того, как ее вывели на боевое дежурство.



Ранее Министерство обороны России объявило о том, что удар по авиабазе Т-4 нанесли ВВС Израиля. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых были сбиты, три попали в цель, напоминает РИА «Новости».