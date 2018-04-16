В Ереване задержали 30 участников акции протеста

13:45 | 17.04.2018

Оппозиционный армянский депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером, заявил, что в полицейские отделения доставлены около 30 его сторонников, передает РИА «Новости».



По словам очевидцев, основные улицы города перекрыты. «Обстановка напряженная. Специальное подразделение полиции Еревана предпринимает попытки вытеснить протестующих. Протестующих с каждым часом становится все больше. Пока полиция не проявляет агрессию», — рассказал один из участников, сообщает «Росбалт».



Сторонники Пашиняна с 13 апреля блокируют движение в центре Еревана. В течение 16 апреля в городе происходили столкновения между демонстрантами и полицейскими.



Как напоминает ТК «Дождь», в результате конституционной реформы Армения перешла к парламентской форме правления, а у президента сохранились в основном представительские функции. Избирать президента будет парламент. Выборы премьер-министра, который отныне будет во главе системы госуправления и исполнительной власти, пройдут в парламенте 17 апреля. На эту должность выдвинулся бывший президент страны Серж Саргсян.