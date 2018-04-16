Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса облачного сервиса Amazon из-за Telegram

13:29 | 17.04.2018

Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram в России. Одновременно ведомство заблокировало 1,8 млн IP-адресов облачного сервиса Amazon Web Services, из-за чего недоступными оказались «невиновные» сайты, передает РБК.



«Идет борьба снаряда и брони — мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время», — рассказал глава Роскомнадзора Жаров.



Как напоминают «Ведомости», решение о блокировке мессенджера, аудитория которого в России составляет 15 млн человек (по данным его основателя Павла Дурова), 13 апреля принял Таганский суд Москвы.