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Россия и мир


15:32 | 16.04.2018

В центре Еревана протестующие перекрыли движение

Участники акции протеста против возможного назначения на пост премьер-министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна перекрыли движение на проспекте Баграмяна в Ереване, передают «Новости Армении».

Акции протеста начались в Ереване с самого утра — активистам удалось перекрыть почти весь центр столицы. В качестве баррикад протестующие использовали металлические мусорные урны и чугунные скамейки, передает «Интерфакс».

Как напоминает gazeta.ru, вечером 13 апреля лидер партии «Гражданский договор», депутат парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян, начал круглосуточную акцию протеста против возможного премьерства Саргсяна.

© «Вечерние Ведомости»

 


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