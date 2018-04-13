ЦБ РФ отозвал лицензию у банка однокурсника Путина

12:40 | 16.04.2018

Центробанк отозвал лицензию у московского «ОФК Банка», крупнейшим акционером которого является Николай Егоров, однокурсник Путина, передает РБК.



«Проблемы в деятельности ПАО „ОФК Банк“ возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности», — объяснил свое решение ЦБ.



Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным «РИА Рейтинг», «ОФК Банк» на 1 марта занимал 103-е место в российской банковской системе.