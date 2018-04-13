Врио главы Кузбасса Цивилев уволил четырех заместителей

12:07 | 16.04.2018

Врио главы Кемеровской области Цивилев уволил четырех заместителей, сообщил РИА «Новости» представитель областной администрации.



«Постов лишились четыре зама: Валерий Цой — зам по вопросам здравоохранения, Алексей Кожевин — по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления, Елена Жидкова — по агропромышленному комплексу и Дмитрий Кудряшов — по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу», — сказал источник.



Как напоминает РИА «Новости», Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля. Это произошло после отставки Амана Тулеева, который покинул пост на фоне трагедии в Кемерове. Там при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.