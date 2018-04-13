По данным СМИ, Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии

12:02 | 16.04.2018

Американский президент Дональд Трамп рассматривал несколько вариантов нанесения удара по сирийской территории, один из которых предусматривал поражение российских и иранских объектов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.



В итоге Трамп согласился на гибридный вариант удара: по сирийским химическим объектам были выпущены более 100 крылатых ракет, которые нанесли «значительный ущерб» сирийской химической программе, передает russian.rt.com.