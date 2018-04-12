Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Европы

15:33 | 13.04.2018

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Лиги Европы. По её итогам определились пары, которые поведут борьбу за выход в финал евротурнира.



«Марсель» (Франция) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

«Арсенал» (Англия) — «Атлетико» (Испания).



Как отмечает gazeta.ru, в четвертьфинале лондонский клуб обошел московский ЦСКА (4:1, 2:2), а «Атлетико» оказался сильнее португальского «Спортинга» (2:0, 0:1).