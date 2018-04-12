Минздрав РФ выступил против продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах

15:19 | 13.04.2018

Минздрав против продажи безрецептурных лекарств в магазинах. Об этом заявила министр здравоохранения Скворцова. «Со стороны Минздрава согласование невозможно. Мы не меняли свою позицию, и позиция наша остается неизменной», - заявила Скворцова.



Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг РФ направил в Минздрав доработанный законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах, сообщает life.ru.