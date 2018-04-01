Глава «Роснефти» Сечин прибыл в суд для дачи показаний по делу Улюкаева

14:29 | 12.04.2018

Глава компании «Роснефть» Сечин пришел за заседание Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор экс-министру экономического развития Улюкаеву. Генпрокуратура попросила допросить Сечина в закрытом режиме, суд удовлетворил ходатайство. Улюкаев требовал, чтобы допрос был открытым.



Как напоминает gazeta.ru, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу МЭР Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу размером 130,4 млн руб. Суд во время рассмотрения дела направил Сечину четыре повестки, вызывая его в качестве свидетеля, однако глава «Роснефти» в суд не явился.