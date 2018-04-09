Муниципальный депутат Илья Яшин объявил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы

16:52 | 11.04.2018

Муниципальный депутат Илья Яшин заявил, что зарегистрирует себя в качестве кандидата в мэры Москвы на предстоящих выборах. Об этом Яшин рассказал в своем твиттере. «Я решил пойти на выборы, чтобы остановить Собянина и Единую Россию, изменить систему и развернуть город лицом к людям», — добавил Яшин.



Ранее в среду Яшин заявил о желании выдвинуться на выборах мэра столицы после проведения и победы в общегородских праймериз с участием всех желающих. Среди своих сторонников он, в частности, назвал Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией, передает «Интерфакс».