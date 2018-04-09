16:36 | 11.04.2018

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии. Об этом он написал в «Твиттере». «Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего быть в партнёрах с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — написал Трамп.



Как отмечает iz.ru, ранее советники Трампа рекомендовали главе государства нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение дня. Таким должен стать ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.