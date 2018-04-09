США планируют ввести санкции против госдолга России

16:22 | 11.04.2018

США планируют ввести новые санкции в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов Конгресса. Данный документ предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России, передает gazeta.ru. Предполагается, что санкции вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия. Также предлагается введение запрета на операции и сделки с рядом российских банков.