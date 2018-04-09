Авиакомпании предупредили об опасности полетов над восточной частью Средиземного моря

13:29 | 11.04.2018

Европейское агентство по авиационной безопасности предупредило компании о рисках при полете над восточной частью Средиземного моря. Это связано с возможными ракетными ударами по Сирии, передает «Эхо Москвы».



«В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса «воздух — земля» и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание», — говорится в уведомлении.



Напомним, американские военные могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с сообщениями о применении правительственными войсками химического оружия в городе Дума.