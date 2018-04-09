Меркель считает, что «Северный поток — 2» невозможен без определения роли украинского транзита

16:45 | 10.04.2018

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток — 2» невозможен без определения будущей роли украинского транзита. Об этом сообщает РИА «Новости». «Я указала, что реализация проекта «Северный поток — 2» без ясного понимания будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможна», — сказала она. «Поэтому, как вы видите, это не чисто экономический проект, здесь играют роль и политические факторы», — добавила глава немецкого правительства.



Трубопровод «Северный поток — 2» должен обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины — по дну Балтийского моря. Также после его строительства транзита лишатся Польша и другие страны, отмечает regnum.ru.