Россия и мир
15:52 | 10.04.2018
Госдума приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности отдыха детей
Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления, отмечает РИА «Новости».
Как отмечает rg.ru, одно из положений закона обязывает власти всех регионов за месяц утвердить и опубликовать рекомендованные туристические маршруты для прохождения организованными группами детей. Еще одно важное нововведение - власти во всех регионах должны будут разместить на своих сайтах список проверенных организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей.
© «Вечерние Ведомости»
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