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Россия и мир


15:52 | 10.04.2018

Госдума приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности отдыха детей

Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон, направленный на повышение уровня безопасности отдыха детей и совершенствование услуг, которые предоставляются организациями отдыха и оздоровления детей, передает iz.ru.

Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления, отмечает РИА «Новости».

Как отмечает rg.ru, одно из положений закона обязывает власти всех регионов за месяц утвердить и опубликовать рекомендованные туристические маршруты для прохождения организованными группами детей. Еще одно важное нововведение - власти во всех регионах должны будут разместить на своих сайтах список проверенных организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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