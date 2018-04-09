Госдума приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности отдыха детей

15:52 | 10.04.2018

Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон, направленный на повышение уровня безопасности отдыха детей и совершенствование услуг, которые предоставляются организациями отдыха и оздоровления детей, передает iz.ru.



Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления, отмечает РИА «Новости».



Как отмечает rg.ru, одно из положений закона обязывает власти всех регионов за месяц утвердить и опубликовать рекомендованные туристические маршруты для прохождения организованными группами детей. Еще одно важное нововведение - власти во всех регионах должны будут разместить на своих сайтах список проверенных организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей.