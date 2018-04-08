Генпрокуратура РФ собирается опубликовать переписку с Терезой Мэй

16:55 | 9.04.2018

Генпрокуратура России обнародует переписку с Терезой Мэй, когда она занимала пост министра внутренних дел Великобритании. «Сегодня мы представим вам копии отдельных документов из соответствующих уголовных дел, включая материалы переписки с МВД Великобритании, в том числе непосредственно с госпожой Мэй в период исполнения ею обязанностей министра внутренних дел этой страны», — сказал заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.



Карапетян также добавил, что за последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании было направлено 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности, отмечает russian.rt.com.



В настоящее время Мэй является премьер-министром Великобритании. До этого с 2010 по 2016 год она занимала пост министра внутренних дел. Кроме того, с 2010 по 2012 год она была министром по делам женщин и равноправия, напоминает РБК.