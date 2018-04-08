Минобороны РФ обвинило ВВС Израиля в ракетной атаке на сирийскую военную базу

16:38 | 9.04.2018

Удар по сирийской авиабазе Тифор (также известна как аэродром Тияс или Т-4) в провинции Хомс нанесли два истребителя F-15, принадлежащих ВВС Израиля. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, передает РИА Новости. Три ракеты, по данным российских военных, «достигли западной части аэродрома». Еще пять сбили сирийские ПВО.



Самолёты провели атаку с территории Ливана, не заходя в воздушное пространство арабской республики. В ведомстве подчеркнули, что никто из российских советников не пострадал. Израильские военные пока не прокомментировали эту информацию, сообщает russian.rt.com.