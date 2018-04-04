Россия и мир
12:56 | 7.04.2018
США расширили санкционный список и внесли в него ещё 7 российских бизнесменов, 17 официальных лиц и 14 компаний
Кроме того в перечень попали 14 компаний, из которых две («Рособоронэкспорт» и «Российская финансовая корпорация») – государственные и 12 – частные.
Основной причиной пополнения санкционного списка американская администрация называет «попытки РФ подорвать западную демократию», остальные причины это ситуация с Украиной и Сирией, ну и безусловно не забыты кибератаки проводимые Россией в отношении США.
В последний раз антироссийский список расширялся в середине марта. Тогда он пополнился тремя компаниями и 13 персонами из чиновников и бизнесменов.
А вот что думает по поводу расширения санкций профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.
«Эти санкции – это очередной акт спектакля, который разворачивается для СМИ и для публики и не имеет никакого серьезного влияния на экономику. В данном случае, если говорить о компаниях и конкретных бизнесменах, в эти списки входят люди и компании, которые очень мало сотрудничают с Америкой и легко могут обойтись без нее. У всего этого будет лишь два реальных последствия. Первое, для американской публики – это то, что Трамп покажет, что он якобы борется как-то с Россией. А для нашей публики последствием будет то, что большая часть российских бизнесменов лишний раз убедится, что с Америкой и с Западом иметь дело не надо, нужно оставаться в своей юрисдикции, и лучшего защитника, чем российское государство, на земле все равно у них не будет», – высказал он своё мнение в эфире радио Sputnik.
Фото: © STAN HONDA / AFP
© «Вечерние Ведомости»
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