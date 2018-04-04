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Россия и мир


12:56 | 7.04.2018

США расширили санкционный список и внесли в него ещё 7 российских бизнесменов, 17 официальных лиц и 14 компаний

В числе семи попавших в список российских бизнесменов Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Среди 17 официальных лиц России на которых распространятся американские ограничения можно увидеть секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, главу ВТБ Андрея Костина, главу «Газпрома» Алексея Миллера и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Кроме того в перечень попали 14 компаний, из которых две («Рособоронэкспорт» и «Российская финансовая корпорация») – государственные и 12 – частные.

Основной причиной пополнения санкционного списка американская администрация называет «попытки РФ подорвать западную демократию», остальные причины это ситуация с Украиной и Сирией, ну и безусловно не забыты кибератаки проводимые Россией в отношении США.

В последний раз антироссийский список расширялся в середине марта. Тогда он пополнился тремя компаниями и 13 персонами из чиновников и бизнесменов.

А вот что думает по поводу расширения санкций профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

«Эти санкции – это очередной акт спектакля, который разворачивается для СМИ и для публики и не имеет никакого серьезного влияния на экономику. В данном случае, если говорить о компаниях и конкретных бизнесменах, в эти списки входят люди и компании, которые очень мало сотрудничают с Америкой и легко могут обойтись без нее. У всего этого будет лишь два реальных последствия. Первое, для американской публики – это то, что Трамп покажет, что он якобы борется как-то с Россией. А для нашей публики последствием будет то, что большая часть российских бизнесменов лишний раз убедится, что с Америкой и с Западом иметь дело не надо, нужно оставаться в своей юрисдикции, и лучшего защитника, чем российское государство, на земле все равно у них не будет», – высказал он своё мнение в эфире радио Sputnik.

Фото: © STAN HONDA / AFP

© «Вечерние Ведомости»

 


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