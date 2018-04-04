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Россия и мир


14:37 | 6.04.2018

Художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков

Художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков, его представил на сборе труппы театра заместитель мэра Москвы Леонид Печатников.

Отмечается, что возглавлявший МХТ и «Табакерку» народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. Он не оставил пожеланий, кого хотел бы видеть во главе этого театра. Возглавить «Табакерку» сразу предложили Машкову, однако он взял время на размышление.

Новый худрук «Табакерки» Машков свою очередь выразил уверенность, что театру «предстоит интересная жизнь». «Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность», - сказал он, передает «Интерфакс».

© «Вечерние Ведомости»

 


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