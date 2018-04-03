В Ставропольском крае потерпел крушение вертолёт Ми-2

15:49 | 5.04.2018

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поле в Ставропольском крае, пострадал пилот воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. «При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет. На борту находился один пилот, он получил травмы», — сказал источник. Сообщается, что на место падения выехали экстренные службы региона.