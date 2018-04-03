Украинские депутаты призвали мировое сообщество запретить постройку «Северного потока — 2»

15:23 | 5.04.2018

Украинские парламентарии призвали мировое сообщество запретить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее постановление было принято и опубликовано 5 апреля на официальном сайте Верховной рады Украины.



Отмечается, что на заседании Рады документ поддержали 266 депутатов. В тексте постановления о недопустимости строительства газопровода сказано, что его ввод в эксплуатацию ведет к «монополии России на газовых рынках мира». В случае запуска «Северного потока — 2», отмечают авторы проекта постановления, «Газпром» получит контроль над объемом и ценой «всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы».



Напомним, «Северный поток — 2» строится по дну Балтийского моря от России до территории Германии.