Трамп распорядился отправить нацгвардию на границу с Мексикой

11:44 | 5.04.2018

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, в котором распорядился направить нацгвардию для охраны границы с Мексикой, передает CNN.



В тексте, в частности, говорится, что министр обороны должен оказать содействие Министерству внутренних дел в охране южной границы для предотвращения «потока смертельных наркотиков и другой контрабанды, бандитов и других преступников, а также нелегальных мигрантов в страну».



Как напоминает РИА «Новости», Национальная гвардия — один из видов вооруженных сил США. Он имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости Национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков.