США могут ввести новые санкции против ряда российских бизнесменов

11:15 | 5.04.2018

Вашингтон может ввести ограничительные меры против ряда российских бизнесменов уже на этой неделе, сообщают Reuters и Fox News со ссылкой на источники. Основанием для санкций станет предполагаемое вмешательство в президентские выборы. При этом, как заявляют американские чиновники, ожидается, что в список войдут «по меньшей мере полдюжины человек».



Как напоминает РБК, собеседники агентства в правительстве подчеркнули, что вводимые на этой неделе санкции затронут российских олигархов, среди которых есть люди, близкие к властным структурам, и из близкого окружения Путина. Белый дом отказался от комментариев агентству.