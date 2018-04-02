Власти Подмосковья планируют привлечь более 20 млрд руб. на рекультивацию свалок

16:57 | 4.04.2018

Подмосковные власти планируют привлечь более 20 млрд руб. на рекультивацию мусорных полигонов в регионе. Об этом заявил губернатор Подмосковья Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».



Воробьев добавил, что сейчас ведется проектирование 10 полигонов под рекультивацию. «Существует федеральная программа, которая позволит нам привлечь более 20 млрд руб., чтобы навести порядок на этих старых полигонах, которые многие десятилетия принимали мусор Москвы и Подмосковья», – подчеркнул губернатор. Всего сейчас в Подмосковье действует 15 полигонов бытовых отходов, уточнил он.



Как напоминает РБК, ситуация со свалками в Подмосковье обострилась в марте, после того как на полигоне «Ядрово» под Волоколамском произошел выброс свалочного газа, в результате чего пострадали несколько десятков детей. После этого в Волоколамске прошли стихийные митинги, затем акции протеста состоялись также в Коломенском и Дмитровском районах.