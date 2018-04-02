В столице Турции началась встреча глав России, Турции и Ирана по Сирии

16:03 | 4.04.2018

В Анкаре началась трёхсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана по Сирии. Как отметил спецпосланник президента РФ по Сирии Лаврентьев, в ходе переговоров Путин, Эрдоган и Рухани обсудят весь спектр сирийского урегулирования, передает life.ru.



Ожидается, что в ходе нынешних переговоров речь пойдёт о реализации договорённостей и решений, которые были приняты ранее, в том числе во время Конгресса сирийского национального диалога. Его также принимала Россия в конце января, сообщает «Россия 24».