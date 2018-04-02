Россия и мир
16:03 | 4.04.2018
В столице Турции началась встреча глав России, Турции и Ирана по Сирии
Ожидается, что в ходе нынешних переговоров речь пойдёт о реализации договорённостей и решений, которые были приняты ранее, в том числе во время Конгресса сирийского национального диалога. Его также принимала Россия в конце января, сообщает «Россия 24».
© «Вечерние Ведомости»
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