На востоке Москвы загорелся торговый центр «Персей для детей»

15:50 | 4.04.2018

Торговый центр «Персей» загорелся в среду на востоке Москвы, сообщает РИА «Новости». Спасатели эвакуируют посетителей. К настоящему моменту известно о двух пострадавших при пожаре в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской. По информации телеграм-канала Mash, один из них — это работник ТЦ, а также пожарный, который надышался дымом, зайдя слишком далеко.



Отметим, что ТЦ «Персей для детей» торгует детскими товарами. Он был открыт в 2009 году. Площадь торгового центра составляет более шести тысяч квадратных метров.