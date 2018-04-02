Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию перенесены на июль 2019 года

11:54 | 4.04.2018

Поставка российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию перенесена с первого квартала 2020 года на июль 2019 года. Об этом сообщил заместитель министра оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает РБК.



Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции С-400.



Крупнейший в истории отношений РФ и Турции оружейный контракт на поставку С-400 был заключен в декабре 2017 года, напоминает iz.ru.